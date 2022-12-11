На оккупированной Луганщине захватчики усилили принудительную мобилизацию – штаб
Воскресенье, 11 декабря 2022, 07:30
На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики усилили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.
В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных".
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