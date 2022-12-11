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На оккупированной Луганщине захватчики усилили принудительную мобилизацию – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 06:30
На оккупированной Луганщине захватчики усилили принудительную мобилизацию – штаб
фото иллюстративное, тасс

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики усилили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.

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В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных".

Темы: Луганская областьоккупациявойнамобилизация
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