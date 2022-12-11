На оккупированной Луганщине захватчики усилили принудительную мобилизацию – штаб

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики усилили меры принудительной мобилизации, чтобы пополнить состав вражеских подразделений на Северодонецком направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.

В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных".