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Дніпропетровщина: по трьох громадах ворог за ніч випустив понад 50 снарядів

Ольга Глущенко Неділя, 11 грудня 2022, 07:50
наслідки російських обстрілів, фото: телеграм Резніченка

Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії, випустили понад 50 снарядів.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Поцілили по трьох громадах – Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів.

Люди неушкоджені".

Деталі: У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи і лінії електропередач.

Без світла та води лишилися три села.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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