Днепропетровщина: по трем громадам враг за ночь выпустил более 50 снарядов
Воскресенье, 11 декабря 2022, 07:50
Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили более 50 снарядов.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Поцелили по трем громадам - Никопольской, Червоногригорьевской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов.
Люди невредимы".
Детали: В Червоногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.
Без света и воды остались три села.
В Никополе изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.
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