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Днепропетровщина: по трем громадам враг за ночь выпустил более 50 снарядов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 07:50
последствия российских обстрелов, фото: телеграмм Резниченко

Россияне шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили более 50 снарядов.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Поцелили по трем громадам - Никопольской, Червоногригорьевской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов.

Люди невредимы".

Детали: В Червоногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач.

Без света и воды остались три села.

В Никополе изуродованы с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрелвойна
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