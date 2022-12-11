Окупанти посилили мобілізацію людей в ОРЛО – Гайдай

Російські вояки та бойовики посилили мобілізацію на війну в окупованих регіонах Луганської області, намагаються поповнити свій особовий склад.

Джерело: голова ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "Задля поповнення особового складу на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації.

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Зокрема, у Хрустальному збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.

Повістки в Міловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих".

Деталі: За словами Гайдая, у Сорокиному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.