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Оккупанты усилили мобилизацию людей в ОРЛО - Гайдай

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 09:01
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские воины и боевики усилили мобилизацию на войну в оккупированных регионах Луганской области, пытаются пополнить свой личный состав.

Источник: председатель ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации.

В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных".

Детали: По словам Гайдая, в Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации - в военкоматы их доставляют силой.

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Темы: Луганская областьоккупациямобилизацияРосcия
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