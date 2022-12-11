Оккупанты усилили мобилизацию людей в ОРЛО - Гайдай

Российские воины и боевики усилили мобилизацию на войну в оккупированных регионах Луганской области, пытаются пополнить свой личный состав.

Источник: председатель ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации.

В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных".

Детали: По словам Гайдая, в Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации - в военкоматы их доставляют силой.