Оккупанты усилили мобилизацию людей в ОРЛО - Гайдай
Воскресенье, 11 декабря 2022, 09:01
Российские воины и боевики усилили мобилизацию на войну в оккупированных регионах Луганской области, пытаются пополнить свой личный состав.
Источник: председатель ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили меры принудительной мобилизации.
В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.
Повестки в Меловом получают почти все. Оккупанты не смотрят на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных".
Детали: По словам Гайдая, в Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации - в военкоматы их доставляют силой.
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