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Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 11:16
Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP
фото риа новости

Деокупація Криму може призвести до використання президентом Росії Володимиром Путіним ядерної бомби, а невирішення питання півострова може призвести до десятилітнього конфлікту, пише WP.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Видання зазначає, що надія України на повернення Криму довгий час здавалася надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полі бою і помилки Москви несподівано зробили її правдоподібною - можливо, навіть небезпечною.

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Захід, підтримуючи Україну, побоюється, що будь-яке "українське військове вторгнення в Крим" може підштовхнути Путіна до радикальних дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про передачу Криму Росії може стати основою для дипломатичного завершення війни.

Українці відкидають цю ідею як небезпечно наївну, в той час, як росіяни заявляють, що вони не погодяться на те, що вже належить їм.

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WP вважає, що відмова будь-якої сторони відступити загрожує перетворити війну на десятиліття конфлікту, як у секторі Гази чи Нагорному Карабаху.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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