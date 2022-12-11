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Война с Россией может длиться десятилетиями из-за Крыма - WP

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 12:16
фото риа новости

Деоккупация Крыма может привести к использованию президентом России Владимиром Путиным ядерной бомбы, а нерешение вопроса полуострова может привести к десятилетнему конфликту, пишет WP.

Источник: The Washington Post

Детали: Издание отмечает, что надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле боя и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной - возможно, даже опасной.

Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое "украинское военное вторжение в Крым" может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического завершения войны.

Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, в то время как россияне заявляют, что они не согласятся на то, что уже принадлежит им.

WP считает, что отказ любой стороны отступить грозит превратить войну в десятилетия конфликта, как в секторе Газа или Нагорном Карабахе.

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Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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