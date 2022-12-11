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Британська розвідка вважає надто оптимістичними очікування Путіна щодо бюджету на 2023 рік

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 12:44
Фото: gettyimages.com

У британській розвідці припускають, що Кремль надто оптимістично оцінює свої доходи у 2023 році і для фінансування воєнної машини доведеться "різати" інші статті видатків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 11 грудня.

В огляді нагадують, що президент Росії 5 грудня підписав закон про федеральний бюджет, яким передбачається спрямувати 9 трильйонів рублів - близько 32% видатків - на армію та силові структури, що суттєво більше, ніж у попередні роки.

"Затверджений Путіним бюджет, ймовірно, надто оптимістичний в очікуваннях доходів та витрат у 2023 році. Відтак можливо, що необхідність витрачатися на ведення війни почне тиснути на інші частини російського бюджету", - зазначають в огляді. 

У попередніх оглядах розповідали, що військова підтримка Росії з боку Ірану найближчим часом може зрости та що РФ, схоже, почала використовувати "Шахеди" з нової партії. 

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Теми: Росіявійна
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