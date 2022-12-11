Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка вважає надто оптимістичними очікування Путіна щодо бюджету на 2023 рік

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 11:44
Британська розвідка вважає надто оптимістичними очікування Путіна щодо бюджету на 2023 рік
Фото: gettyimages.com

У британській розвідці припускають, що Кремль надто оптимістично оцінює свої доходи у 2023 році і для фінансування воєнної машини доведеться "різати" інші статті видатків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 11 грудня.

В огляді нагадують, що президент Росії 5 грудня підписав закон про федеральний бюджет, яким передбачається спрямувати 9 трильйонів рублів - близько 32% видатків - на армію та силові структури, що суттєво більше, ніж у попередні роки.

Реклама:

"Затверджений Путіним бюджет, ймовірно, надто оптимістичний в очікуваннях доходів та витрат у 2023 році. Відтак можливо, що необхідність витрачатися на ведення війни почне тиснути на інші частини російського бюджету", - зазначають в огляді. 

У попередніх оглядах розповідали, що військова підтримка Росії з боку Ірану найближчим часом може зрости та що РФ, схоже, почала використовувати "Шахеди" з нової партії. 

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: