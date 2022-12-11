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Британская разведка считает слишком оптимистичным бюджет РФ на 2023 год

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 12:44
Фото: gettyimages.com

В британской разведке предполагают, что Кремль слишком оптимистично оценивает свои доходы в 2023 году и для финансирования военной машины придется "резать" другие статьи расходов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 11 декабря.

В обзоре напоминают, что президент России 5 декабря подписал закон о федеральном бюджете, которым предусматривается направить 9 триллионов рублей - около 32% расходов - на армию и силовые структуры, что существенно больше, чем в предыдущие годы.

"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в ожиданиях доходов и расходов в 2023 году. Поэтому возможно, что необходимость тратиться на ведение войны начнет давить на другие части российского бюджета", - отмечают в обзоре. 

В предыдущих обзорах рассказывали, что военная поддержка России со стороны Ирана в ближайшее время может возрасти и что РФ, похоже, начала использовать "Шахеды" из новой партии. 

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Темы: Росcиявойна
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