Через негоду запізнюються 9 потягів
Неділя, 11 грудня 2022, 12:17
Станом на 13 годину 11 грудня через негоду затримуються 9 потягів далекого сполучення.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно УЗ: "Зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок".
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Деталі: Зокрема запізнюються потяги:
- №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
- №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
- №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
- №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
- №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
- №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
- №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
- №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
- №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.
В Укрзалізниці додали, що резервні тепловози вже працюють, де це необхідно. Також залізничники борються з наслідками снігопадів.