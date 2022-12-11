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Через негоду запізнюються 9 потягів

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 13:17
Фото ілюстративне з Telegram УЗ

Станом на 13 годину 11 грудня через негоду затримуються 9 потягів далекого сполучення.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Зима лютує на заході Україні, у Польщі та Словаччині, відтак через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі маємо декілька затримок".

Деталі: Зокрема запізнюються потяги:

  • №961 Кошице – Мукачево +1 год 35 хв;
  • №89 Київ – Перемишль +2 год 38 хв;
  • №45 Харків – Ужгород +2 год 47 хв;
  • №41 Дніпро – Трускавець +2 год 34 хв;
  • №23 Київ – Хелм +1 год 23 хв;
  • №93 Харків – Хелм +1 год 23 хв;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород +1 год 20 хв;
  • №1 Харків – Івано-Франківськ +54 хв;
  • №85 Львів – Запоріжжя +46 хв.

В Укрзалізниці додали, що резервні тепловози вже працюють, де це необхідно. Також залізничники борються з наслідками снігопадів.

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Теми: Укрзалізницяпогодатранспорт
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