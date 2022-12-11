Из-за непогоды опаздывают 9 поездов

По состоянию на 13 часов 11 декабря из-за непогоды задерживаются 9 поездов дальнего следования.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Зима свирепствует на западе Украины, в Польше и Словакии, поэтому из-за обесточивания нескольких участков и обледенения контактной сети имеем несколько задержек".

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Детали: В частности, опаздывают поезда:

№961 Кошице – Мукачево +1 час 35 мин;

№89 Киев – Перемышль +2 ч 38 мин;

№45 Харьков – Ужгород +2 ч 47 мин;

№41 Днепр – Трускавец +2 ч 34 мин;

№23 Киев – Хелм +1 час 23 мин;

№93 Харьков – Хелм +1 час 23 мин;

№3 Запорожье – Ужгород +1 час 20 мин;

№1 Харьков – Ивано-Франковск +54 мин;

№85 Львов – Запорожье +46 мин.

В Укрзализныце добавили, что резервные тепловозы уже работают, где это необходимо. Также железнодорожники борются с последствиями снегопадов.