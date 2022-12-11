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Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 15:53
фото тасс

Неонацистське воєнізоване угруповання, пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвідувальні дані про військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії. Захід хвилюється, що росіяни планують напад на країни НАТО.

Джерело: The Guardian

Деталі: Військове неонацистське формування "Русіч", яке тісно пов’язане із ПВК "Вагнер", днями звернулося до своїх учасників з проханням надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, сказали, що "надзвичайний" крок "Русіча" може свідчити про розчарування в Кремлі та розчарування тим, як йде війна Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями. Ті, своєю чергою, можуть використовувати екстремальні методи для продовження війни в Україні, в тому числі й атаку на країни НАТО для ескалації конфлікту.

Тим часом джерела вважають, що Кремль в цьому не замішаний, оскільки сам він, безсумнівно, володіє інформацією, яку запитував "Русіч".

Теми: РосіяПутінпропаганда
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