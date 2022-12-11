Кремль может потерять контроль над российскими неонацистами - СМИ

Неонацистская военизированная группировка, связанная с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведывательные данные о военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии. Запад волнуется, что россияне планируют нападение на страны НАТО.

Источник: The Guardian

Детали: Военное неонацистское формирование "Русич", которое тесно связано с ЧВК "Вагнер", на днях обратилось к своим участникам с просьбой прислать детали, касающиеся пограничных постов и военных перемещений в трех странах Балтии.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что "чрезвычайный" шаг "Русича" может свидетельствовать о разочаровании в Кремле и разочаровании тем, как идет война Путина в Украине.

Они добавили, что Кремль может потерять контроль над своими ультраправыми российскими военизированными организациями. Те, в свою очередь, могут использовать экстремальные методы для продолжения войны в Украине, в том числе и атаку на страны НАТО для эскалации конфликта.

Между тем источники считают, что Кремль в этом не замешан, поскольку сам он, несомненно, владеет информацией, которую запрашивал "Русич".