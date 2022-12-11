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В Анкарі й Москві розповіли про розмову Ердогана з Путіним

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 15:54
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото з сайту Кремля

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої піднімали питання про "зернову угоду", війну та ситуацію на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Першим про розмову двох лідерів повідомила канцелярія президента Туреччини, пише агентство Anadolu.

Серед іншого, Ердоган у розмові сказав, що Анкара і Москва можуть обговорити експорт через "зерновий коридор" додаткових видів продукції, крім вже погоджених. Він також висловив Путіну побажання, щоби війна між Росією і Україною "закінчилася якнайшвидше". 

Також обговорювали питання двосторонніх відносин в енергетиці та ситуацію на півночі Сирії. Зокрема, Ердоган заявив, що для нього важливо припинити діяльність курдської PKK/YPG у щонайменше 30-кілометровій зоні біля кордону з Туреччиною, згідно з домовленостями у Сочі 2019 року.

Пізніше повідомлення про розмову з'явилося й на сайті Кремля. У ньому вказано, що Ердоган із Путіним продовжили "обмін думками щодо ініціативи створення на території Туреччини регіонального газового "хабу".

Також без подробиць вказується, що Путін "виклав принципові оцінки ситуації навколо України".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Туреччини заздалегідь анонсував розмову з Путіним та після неї планує розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Зрозуміти Туреччину: що змушує Ердогана одночасно допомагати Путіну та Україні.

Теми: ТуреччинаРосіяУкраїна
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