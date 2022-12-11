В Анкаре и Москве рассказали о разговоре Эрдогана с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поднимали вопрос о "зерновой сделке", войне и ситуации на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первым о разговоре двух лидеров сообщила канцелярия президента Турции, пишет агентство Anadolu.

Среди прочего, Эрдоган в разговоре сказал, что Анкара и Москва могут обсудить экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных. Он также выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "закончилась как можно быстрее".

Также обсуждали вопросы двусторонних отношений в энергетике и ситуацию на севере Сирии. В частности, Эрдоган заявил, что для него важно прекратить деятельность курдской PKK/YPG в по меньшей мере 30-километровой зоне у границы с Турцией, согласно договоренностям в Сочи 2019 года.

Позже сообщение о разговоре появилось и на сайте Кремля. В нем указано, что Эрдоган с Путиным продолжили "обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба".

Также без подробностей указывается, что Путин "изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".

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Напомним, президент Турции заранее анонсировал разговор с Путиным и после него планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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