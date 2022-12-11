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У штабі "вагнерівців" у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 15:01
У штабі вагнерівців у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про вибух у штабі "вагнерівців" у тимчасово окупованій Кадіївці.

Джерело: Гайдай в ефірі національного марафону новин та у Telegram, російське видання ТАСС

Пряма мова Гайдая: "Нарешті вони вже дослухаються до нашого президента – і палять там, де треба. І от у них відбулася "бавовна", де був штаб "вагнерівців". І в мережі вже з’явились фото, і вони навіть не приховують, що там величезні втрати".   

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Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: Російські ЗМІ у свою чергу повідомили, що вибух пролунав 10 грудня у будівлі готелю – приміщення зруйноване. Також зазначалося, що рятувальники розбирають завали.

Теми: Луганська областьвійнаВагнер
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