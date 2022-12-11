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В штабе "вагнеровцев" в Кадиевке прогремел взрыв – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 16:01
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о взрыве в штабе "вагнеровцев" во временно оккупированной Кадиевке.

Источник: Гайдай в эфире национального марафона новостей и в Telegram, российское издание ТАСС

Прямая речь Гайдая: "Наконец они уже прислушиваются к нашему президенту – и курят там, где надо. И вот у них произошел "хлопок", где был штаб "вагнеровцев". И в сети уже появились фото, и они даже не скрывают, что там огромные потери".  

 
Фото Из Telegram Гайдая 

Детали: Российские СМИ в свою очередь сообщили, что взрыв прогремел 10 декабря в здании отеля – помещение разрушено. Также отмечалось, что спасатели разбирают завалы.

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Темы: Луганская областьвойнаВагнер
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