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Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї – посол

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 16:08
Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї – посол
Олексій Макєєв, фото з Facebook

Німеччина надала Україні нові зобов’язання про постачання зброї для протистояння повномасштабному російському вторгненню.

Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag розповів посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє "Європейська правда".

"Під час прямих переговорів нас запевнили, що буде більше зброї і більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час", – зазначив він.

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"Я не хочу чинити дипломатичний тиск на німецький уряд, але я хочу, щоб Німеччина швидше надала те, що вона має. Тому що у нас немає часу більше чекати на зброю", – додав посол.

За словами Макєєва, Україна потребує більшої кількості зенітних комплексів, гаубиць, зенітних установок Gepard і боєприпасів.

"Крім того, все ще йдеться про постачання танків Marder та Leopard. А втім, рішення щодо цього залишається за урядом Німеччини", – зазначив український дипломат.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за даними ЗМІ, німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав замовлення на два зенітно-ракетні комплекси Skynex для України.

Раніше повідомлялося, що протягом останнього тижня Україна отримала від Німеччини ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.

Теми: Німеччиназброя
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