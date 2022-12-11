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Украина договорилась с Германией о новых поставках оружия - посол

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 17:08
Алексей Макеев, фото из Facebook

Германия предоставила Украине новые обязательства о поставках оружия для противостояния полномасштабному российскому вторжению.

Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "Европейская правда".

"Во время прямых переговоров нас заверили, что будет больше оружия и больше боеприпасов. Какие именно, мы объявим вместе в соответствующее время", - отметил он.

"Я не хочу оказывать дипломатическое давление на немецкое правительство, но я хочу, чтобы Германия быстрее предоставила то, что она имеет. Потому что у нас нет времени больше ждать оружие", - добавил посол.

По словам Макеева, Украина нуждается в большем количестве зенитных комплексов, гаубиц, зенитных установок Gepard и боеприпасов.

"Кроме того, все еще речь идет о поставках танков Marder и Leopard. Впрочем, решение по этому поводу остается за правительством Германии", - отметил украинский дипломат.

Напомним, по данным СМИ, немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил заказ на два зенитно-ракетных комплекса Skynex для Украины.

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Ранее сообщалось, что в течение последней недели Украина получила от Германии еще 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортеры танков M1070 Oshkosh.

Темы: Германияоружие
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