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Маршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 17:06
Маршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих
ДТП з маршруткою на Чернігівщині, фото поліції

Неподалік Чернігова у суботу маршрутний автобус наїхав на конструкцію блокпосту, постраждав водій і 7 пасажирів.

Джерело: поліція Чернігівської області

 
ДТП з маршруткою на Чернігівщині, фото поліції

Дослівно: "10 грудня на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП: водій маршрутного автобуса, рухаючись з с.Роїще в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням і допустив наїзд на блокпост.

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В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався".

Деталі: Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Теми: ДТПЧернігівська область
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