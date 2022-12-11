Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маршрутка в’їхала в блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 18:06
ДТП з маршруткою на Чернігівщині, фото поліції

Неподалік Чернігова у суботу маршрутний автобус наїхав на конструкцію блокпосту, постраждав водій і 7 пасажирів.

Джерело: поліція Чернігівської області

 
ДТП з маршруткою на Чернігівщині, фото поліції

Дослівно: "10 грудня на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП: водій маршрутного автобуса, рухаючись з с.Роїще в напрямку Чернігова, не впорався з керуванням і допустив наїзд на блокпост.

В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався".

Деталі: Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДТПЧернігівська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Для швидкого відновлення електро- та теплопостачання Україна потребує 1 мільярд доларів – Шмигаль

Зеленський: До перемоги я буду президентом, а потім не знаю. Хочу на море і пива

фотоПрикордонники виявили двох колаборантів, які прямували до Києва

Нові санкції ЄС вдарять по кремлівських пропагандистах і артистах – ЗМІ

Зеленський: Якщо Путін помре – війна закінчиться

фотоСБУ назвала 6 генералів РФ, які наказали "прорвати" держкордон України на Харківщині

Усі новини...
ДТП
Біля окупованого Шахтарська зіткнулися військова вантажівка РФ і маршрутка: 16 загиблих
Злочинність впала – поліція розповіла про ситуацію під час тижня блекауту
У Латвії в ДТП з естонським автобусом постраждали українські військові
Останні новини
20:02
"Укрнафта" ініціює позапланові перевірки у компанії
19:57
ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників
19:51
Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки
19:47
Троє піротехніків загинули і двоє поранені під час розмінування Костянтинівки
19:29
Британія відкрита для надання Україні зброї більшої дальності - Воллес
19:26
Низка пасажирських поїздів затримуються через негоду
19:22
Глава МЗС Угорщини пояснив, чому блокує новий пакет санкцій ЄС
19:19
Дипломат РФ пожалівся Туреччині на "агресивну поведінку" ЗСУ
19:10
У Львові школярі зібрали понад 140 тисяч гривень на ЗСУ, продаючи випічку на ярмарку
19:07
S&P також знизило кредитний рейтинг "Укрзалізниці"
Усі новини...