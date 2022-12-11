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Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 17:06
Маршрутка въехала в блокпост возле Чернигова: 8 пострадавших
ДТП с маршруткой на Черниговщине, фото полиции

Неподалеку Чернигова в субботу маршрутный автобус наехал на конструкцию блокпоста, пострадал водитель и 7 пассажиров.

Источник: полиция Черниговской области

 
ДТП с маршруткой на Черниговщине, фото полиции

Дословно: "10 декабря на автодороге "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса, двигаясь из с.Роище в направлении Чернигова, не справился с управлением и допустил наезд на блокпост.

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В результате автопроисшествия все семеро пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Водитель после оказания медицинской помощи не госпитализировался".

Детали: Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Темы: ДТПЧерниговская область
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