До США за програмою для біженців прибули понад 82 тисячі українців із близькими

Понад 82 тисячі українців і членів їхніх родин скористалися програмою "Єднання для України" (United for Ukraine) і в’їхали до Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабної війни.

Такі дані наводить "Голос Америки" з посиланням на Імміграційну службу США, повідомляє "Європейська правда".

Програма "Єднання для України" дає право на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США.

Імміграційна служба США вже підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 тисяч американців, які підтримали українських біженців за цією програмою.

Також українці, які перебували у США на момент розв’язання Росією війни, можуть скористатися програмою "тимчасового захисту", яка діє також і для громадян Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Нагадаємо, станом на кінець липня, тобто за п’ять місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати прийняли понад 100 тисяч українських біженців, таким чином виконавши обіцянку президента Джо Байдена.