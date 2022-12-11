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В США по программе для беженцев прибыли более 82 тысяч украинцев с близкими

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 18:55
Украинцы в Бостоне, США, август 2022 года, фото AFP via Getty Images

Более 82 тысяч украинцев и членов их семей воспользовались программой "Единение для Украины" (United for Ukraine) и въехали в Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны.

Такие данные приводит "Голос Америки" со ссылкой на Иммиграционную службу США, сообщает "Европейская правда".

Программа "Единение для Украины" дает право на въезд в США и пребывание в стране сроком до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинца должен поддержать спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США.

Иммиграционная служба США уже подтвердила заявки на участие в программе более 177 тысяч американцев, которые поддержали украинских беженцев по этой программе.

Также украинцы, которые находились в США на момент развязывания Россией войны, могут воспользоваться программой "временной защиты", которая действует также и для граждан Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена.

Напомним, по состоянию на конец июля, то есть за пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты приняли более 100 тысяч украинских беженцев, выполнив таким образом обещание президента Джо Байдена.

Темы: СШАбеженцы
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