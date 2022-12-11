Лівійця, обвинуваченого в причетності до теракту над Локербі 1988 року, взяли під варту в США

Лівієць, обвинувачений у виготовленні бомби, внаслідок вибуху якої 1988 року над Локербі в Шотландії загинули 270 осіб, перебуває під вартою у США.

Джерело: Reuters із посиланням на представників правоохоронних органів Шотландії та США

Деталі: Абу Агіла Мохаммад Мохаммад Мас'уд Хеїр аль-Марімі був узятий під варту приблизно через два роки після того, як колишній генеральний прокурор США Білл Барр уперше оголосив, що Сполучені Штати висунули проти нього звинувачення.

Представник Міністерства юстиції підтвердив агентству Reuters у неділю, що Сполучені Штати взяли підозрюваного під варту. Очікується, що Мас'уд уперше постане перед федеральним судом у Вашингтоні. Подробиці про час проведення слухань буде надано найближчим часом, додав прес-секретар.

У судових документах Мас'уд описується як фахівець із виготовлення бомб, який у 1970-х роках вступив на службу в розвідувальну службу Організації зовнішньої безпеки Лівії і брав участь у низці операцій за межами Лівії, дослужившись до звання полковника.

Військове джерело в лівійському місті Місурата повідомило, що Мас'уд був доставлений літаком з аеропорту цього міста.

Сім'ям загиблих під час вибуху в Локербі повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою в США, заявив у неділю представник Королівського офісу і Фіскальної служби прокурора Шотландії (COPFS).

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Бомба на борту Боїнга 747, що летів із Лондона до Нью-Йорка, вбила всіх 259 осіб на борту і 11 осіб на землі, що стало найсмертоноснішим нападом бойовиків у Великій Британії. Місце злочину після нападу розтягнулося більш ніж на 840 квадратних миль (2 175 квадратних кілометрів).

У 1991 році звинувачення в організації вибуху було висунуто ще двом співробітникам лівійської розвідки: Абдель Басет Алі аль-Меграхі і Ламен Халіфа Фхіма.

На шотландському процесі в суді в Кемп-Зейсті в Нідерландах Меграхі визнали винним у скоєнні вибуху, і 2001 року його посадили до в'язниці довічно. Пізніше його звільнили, оскільки він хворів на рак, він помер у своєму будинку в Тріполі 2012 року.

Фхіма був виправданий за всіма звинуваченнями, але шотландські прокурори стверджують, що Меграхі діяв не один.

У 2020 році США оприлюднили кримінальні звинувачення проти Мас'уда, підозрюваного третього учасника змови, додавши, що він працював технічним експертом зі створення вибухових пристроїв.

Через десятиліття ФБР отримало копію інтерв'ю Мас'уда, проведеного 12 вересня 2012 року співробітником лівійських правоохоронних органів, коли він перебував там в ув'язненні.

Під час допиту Мас'уд "зізнався у створенні бомби, що збила літак Pan Am Flight 103, і у співпраці з Меграхі і Фхімахом для здійснення змови", - йдеться в заяві агента ФБР. Мас'уд також сказав інтерв'юеру, що він брав участь в інших подібних змовах, і заявив, що вибух замовило керівництво лівійської розвідки. Він також сказав, що колишній лівійський лідер Муаммар Кадаффі, убитий повстанцями в жовтні 2011 року, "подякував йому та іншим членам групи за успішний напад на США".

Передача Мас'уда для суду на Заході викликала міжусобицю серед лівійських політиків, які розділені між парламентом, розташованим на сході країни, і урядом національної єдності в Тріполі. Деякі східні законодавці звинуватили прем'єр-міністра Абдулхамда аль-Дбейбаха в тому, що він виконує волю Вашингтона, незважаючи на відсутність договору про екстрадицію.