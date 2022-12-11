Ливийца, обвиняемого в причастности к теракту над Локерби в 1988 году, взяли под стражу в США

Ливиец, обвиняемый в изготовлении бомбы, в результате взрыва которой в 1988 году над Локерби в Шотландии погибли 270 человек, находится под стражей в США.

Источник: Reuters со ссылкой на представителей правоохранительных органов Шотландии и США

Детали: Абу Агила Мохаммад Мас'уд Хеир аль-Марими был взят под стражу примерно через два года после того, как бывший генеральный прокурор США Билл Барр впервые объявил, что Соединенные Штаты выдвинули против него обвинения.

Представитель Министерства юстиции подтвердил агентству Reuters в воскресенье, что Соединенные Штаты взяли подозреваемого под стражу. Ожидается, что Мас'уд впервые предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне. Подробности о времени проведения слушаний будут представлены в ближайшее время, добавил пресс-секретарь.

В судебных документах Мас'уд описывается как специалист по изготовлению бомб, который в 1970-х годах поступил на службу в разведывательную службу Организации внешней безопасности Ливии и принимал участие в ряде операций за пределами Ливии, дослужившись до звания полковника.

Военный источник в ливийском городе Мисурата сообщил, что Мас'уд был доставлен самолетом из аэропорта этого города.

Семьям погибших при взрыве в Локерби сообщили, что подозреваемый находится под стражей в США, заявил в воскресенье представитель Королевского офиса и Фискальной службы прокурора Шотландии (COPFS).

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Бомба на борту Боинга 747, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, убила всех 259 человек на борту и 11 человек на земле, что стало самым смертоносным нападением боевиков в Великобритании. Место преступления после нападения растянулось более чем на 840 квадратных миль (2 175 квадратных километров).

В 1991 году обвинения в организации взрыва были предъявлены еще двум сотрудникам ливийской разведки: Абдель Басет Али аль-Меграхи и Ламен Халифа Фхима.

На шотландском процессе в суде в Кэмп-Зейсте в Нидерландах Меграхи был признан виновным в совершении взрыва и в 2001 году был заключен в пожизненную тюрьму. Позже он был освобожден, так как страдал от рака, и умер в своем доме в Триполи в 2012 году.

Фхима был оправдан по всем обвинениям, но шотландские прокуроры утверждают, что Меграхи действовал не один.

В 2020 году США обнародовали уголовные обвинения против Мас'уда, подозреваемого третьего участника заговора, добавив, что он работал техническим экспертом по созданию взрывных устройств.

Спустя десятилетия ФБР получило копию интервью Мас'уда, проведенного 12 сентября 2012 года сотрудником ливийских правоохранительных органов, когда он находился там в заключении.

В ходе допроса Мас'уд "признался в создании бомбы, сбившей самолет Pan Am Flight 103, и в сотрудничестве с Меграхи и Фхимахом для осуществления заговора", - говорится в заявлении агента ФБР. Мас'уд также сказал интервьюеру, что он участвовал в других подобных заговорах, и заявил, что взрыв был заказан руководством ливийской разведки. Он также сказал, что бывший ливийский лидер Муаммар Кадаффи, убитый повстанцами в октябре 2011 года, "поблагодарил его и других членов группы за успешное нападение на США".

Передача Мас'уда для суда на Западе вызвала междоусобицу среди ливийских политиков, которые разделены между парламентом, расположенным на востоке страны, и правительством национального единства в Триполи. Некоторые восточные законодатели обвинили премьер-министра Абдулхамда аль-Дбейбаха в том, что он выполняет волю Вашингтона, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции.