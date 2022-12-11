Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Корупція в Європарламенті: обшук відбувся в будинку євродепутата, який публічно хвалив Катар

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 19:12

У межах антикорупційної операції федеральної прокуратури в суботу ввечері відбувся обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який в останні місяці публічно підтримував Катар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Під час обшуку в Тарабелли вилучили комп’ютерну техніку, але самого євродепутата не арештовували. За процедурою, відповідно до конституції Бельгії, стежила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Реклама:

"Європейський парламент та президентка Метсола рішуче виступають проти будь-якої корупції та активно і в повній мірі співпрацюють зі слідчими та судовими органами", – повідомили Le Soir у пресслужбі установи.

У коментарі Politico Тарабелла заявив, що йому "абсолютно нічого приховувати" й він "відповість на всі питання слідства".

У Європарламенті бельгієць є віцепрезидентом делегації з питань відносин із країнами Перської затоки й співголовою групи з питань спорту. Раніше він критично висловлювався щодо обрання Катару господарем Чемпіонату світу з футболу у 2022 році, та в останні місяці значно пом’якшив риторику.

ВІДЕО ДНЯ

Приміром, у жовтні він сказав, що критикувати Катар "смішно й лицемірно", оскільки "країна доклала чимало зусиль, зокрема в плані забезпечення трудових прав". Пізніше стало відомо, що під час підготовки до чемпіонату в Катарі загинули сотні іноземних працівників.

За даними EU Integrity Watch – некомерційної організації, яка веде базу даних лобістських зустрічей євродепутатів з 2019 року, – Тарабелла чотири рази проводив зустрічі з посадовцями Катару, зокрема з речником міністерства закордонних справ емірату.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі було взято під варту.

Теми: Європарламенткорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Європарламент
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: