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Коррупция в Европарламенте: обыск прошел в доме евродепутата, который публично хвалил Катар

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 19:12

В рамках антикоррупционной операции федеральной прокуратуры в субботу вечером состоялся обыск в доме депутата Европейского парламента от Бельгии Марка Тарабелли, который в последние месяцы публично поддерживал Катар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Во время обыска у Тарабеллы изъяли компьютерную технику, но самого евродепутата не арестовывали. За процедурой, согласно конституции Бельгии, следила президент Европарламента Роберта Метсола.

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"Европейский парламент и президент Метсола решительно выступают против любой коррупции и активно и в полной мере сотрудничают со следственными и судебными органами", - сообщили Le Soir в пресс-службе учреждения.

В комментарии Politico Тарабелла заявил, что ему "абсолютно нечего скрывать" и он "ответит на все вопросы следствия".

В Европарламенте бельгиец является вице-президентом делегации по вопросам отношений со странами Персидского залива и сопредседателем группы по вопросам спорта. Ранее он критически высказывался относительно избрания Катара хозяином Чемпионата мира по футболу в 2022 году, но в последние месяцы значительно смягчил риторику.

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К примеру, в октябре он сказал, что критиковать Катар "смешно и лицемерно", поскольку "страна приложила немало усилий, в частности в плане обеспечения трудовых прав". Позже стало известно, что во время подготовки к чемпионату в Катаре погибли сотни иностранных работников.

По данным EU Integrity Watch - некоммерческой организации, которая ведет базу данных лоббистских встреч евродепутатов с 2019 года, - Тарабелла четыре раза проводил встречи с чиновниками Катара, в том числе с представителем министерства иностранных дел эмирата.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли, были взяты под стражу.

Темы: Европарламенткоррупция
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