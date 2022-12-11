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Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 20:30
Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ
Резніков на пресконференції 11 грудня, скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Джерело: Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі у неділю

Пряма мова: "Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити…

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Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій".

Деталі: Міністр наголосив, що план України "дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України".

Він висловив переконання, що росіяни воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

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"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - сказав міністр.

Теми: Резніковконтрнаступвійна
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