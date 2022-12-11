Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков розповів, коли Сили оборони відновлять активний контрнаступ

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 21:30
Резніков на пресконференції 11 грудня, скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим для легшого проходу техніки.

Джерело: Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі у неділю

Пряма мова: "Погодні умови, перехід від сухої осені до ще не морозної зими… ми спостерігали дощі й дуже важкі умови для атак з будь-якого боку. Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити…

Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій".

Деталі: Міністр наголосив, що план України "дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України".

Він висловив переконання, що росіяни воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

"Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - сказав міністр.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Резніковконтрнаступвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК

Зеленський у зверненні до G7 запропонував Росії почати виводити війська на Різдво

Ворог пошкодив ракетами всі українські ТЕС – Галущенко

Міністри ЄС не змогли погодити 9-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС ввів нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників

Українці зібрали 230 мільйонів на "Black box" для розвідки

Усі новини...
Україна домовилася з Німеччиною про нові постачання зброї – посол
На роботу "Шахедів" не впливають мороз чи тепло – Повітряні сили
Зеленський розповів про засідання Ставки й про ситуацію на Одещині
У російській колонії побили ув'язнених, які виступали проти вербування на війну – ЗМІ
Останні новини
23:23
Шольц: Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз – посилюємо санкції
23:13
В Україні розміновано понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів – президент
23:00
Соціалісти в Європарламенті виключили віцепрезидентку, що фігурує в корупційному скандалі
22:48
відеоЗеленський: Росія готується до нових атак, бо блекаути – її остання надія
22:27
Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України
22:22
Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК
22:14
Оголосили претендентів на премію "Золотий Глобус-2023"
22:10
відеоПід окупованим Мелітополем підірвали міст
21:51
США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети класу "повітря-земля"
21:36
НБУ пом’якшив деякі валютні обмеження, зокрема для роботи страховиків
Усі новини...