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Резников рассказал, когда Силы обороны возобновят активное контрнаступление

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 20:30
Резников рассказал, когда Силы обороны возобновят активное контрнаступление
Резников на пресс-конференции 11 декабря, скриншот видео

Министр обороны Алексей Резников прогнозирует, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохода техники.

Источник: Резников на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе в воскресенье

Прямая речь: "Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить...

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Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий".

Детали: Министр отметил, что план Украины "очень простой - это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".

Он выразил убеждение, что россияне воюют с гражданским населением, чтобы склонить украинскую власть к переговорам на своих условиях, однако это им не удастся.

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"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы так же у них уменьшаются", - сказал министр.

Темы: Резниковконтрнаступлениевойна
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