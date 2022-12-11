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Вучич звинуватив Косово у спробі "вирішити сербську проблему", закликав зберігати мир

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 21:02
Вучич звинуватив Косово у спробі вирішити сербську проблему, закликав зберігати мир
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово має намір спробувати "вирішити сербську проблему", й звинуватив "частину міжнародної спільноти" в бездіяльності, водночас закликав косовських сербів та албанців до спокою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Вучич сказав в етері сербського телеканалу РТС після проведеного засідання Ради національної безпеки.

"Сьогодні вони (Косово) вдерлися зі спецпризначенцями. Міжнародна спільнота робить вигляд, що не помічає цього", – сказав він, додавши, що йдеться про "вирішення сербської проблеми в Косово та Метохії".

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Президент Сербії також заявив, що ніхто не наказував косовським сербам будувати барикади, і Белград у цьому звинуватити не можна. "Для нас важливо закликати як албанців, так і сербів зберігати мир, вгамувати ситуацію. Закликаю сербів на півночі Косово та Метохії не піддаватися на провокації", – наголосив він.

Вучич додав, що отримав запевнення від міжнародних миротворчих сил НАТО KFOR, які базуються в Косові, що вони не вдаватимуться до насильницьких дій щодо сербських протестувальників.

"Сподіваємось, що вони гарантуватимуть безпеку сербів. Якщо так не буде, для нас усе одразу стане зрозуміло", – зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч проти неділі косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Цивільна місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.

Як повідомляло Kosovo-Online, прем'єр-міністр Косова Альбін Курті закликав миротворців KFOR прибрати барикади, заявивши, що вони перешкоджають свободі руху, а косовські серби, що їх звели, були причетні до нападів на членів місії ЄС і косовську поліцію. 

Нагадаємо, кілька днів тому косовська поліція силою зайшла у виборчі органи муніципалітетів з переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур.

10 грудня президентка Косова Вйоса Османі оголосила, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

Детально про причини останнього загострення у регіоні дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Теми: СербіяКосово
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