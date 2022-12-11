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Вучич обвинил Косово в попытке "решить сербскую проблему", призвал сохранять мир

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 21:02
Вучич обвинил Косово в попытке решить сербскую проблему, призвал сохранять мир
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово намерено попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, одновременно призвал косовских сербов и албанцев к спокойствию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Вучич сказал в эфире сербского телеканала РТС после проведенного заседания Совета национальной безопасности.

"Сегодня они (Косово) ворвались со спецназовцами. Международное сообщество делает вид, что не замечает этого", - сказал он, добавив, что речь идет о "решении сербской проблемы в Косово и Метохии".

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Президент Сербии также заявил, что никто не приказывал косовским сербам строить баррикады, и Белград в этом обвинить нельзя. "Для нас важно призвать как албанцев, так и сербов сохранять мир, успокоить ситуацию. Призываю сербов на севере Косово и Метохии не поддаваться на провокации", - подчеркнул он.

Вучич добавил, что получил заверения от международных миротворческих сил НАТО KFOR, которые базируются в Косово, что они не будут прибегать к насильственным действиям в отношении сербских протестующих.

"Надеемся, что они будут гарантировать безопасность сербов. Если так не будет, для нас все сразу станет понятно", - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на воскресенье косовские сербы возвели баррикады на севере частично признанного государства на фоне слухов о том, что косовские правоохранители планируют силовые операции против сербского населения. Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря.

Как сообщало Kosovo-Online, премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миротворцев KFOR убрать баррикады, заявив, что они препятствуют свободе движения, а возведшие их косовские сербы были причастны к нападениям на членов миссии ЕС и косовскую полицию.

Напомним, несколько дней назад косовская полиция силой зашла в избирательные органы муниципалитетов с преимущественно сербским населением на фоне предстоящих перевыборов. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

10 декабря президент Косово Вйоса Османи объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.   

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". 

Темы: СербияКосово
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