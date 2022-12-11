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Глава Міноборони Швеції: допомога Україні – інвестиція в загальну безпеку

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 22:40

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який приїхав із візитом до України в неділю, заявив, що Стокгольм розширює підтримку Україні та розглядає її як інвестицію у загальну безпеку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Декілька тижнів тому уряд ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, він вже на 50% більший, якщо порівнювати його з восьмим. Звичайно, це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію агресії з боку Росії. І в цьому пакеті ми надаємо ППО, також амуніцію для ще одного виду ППО, і також, звичайно, є пакет, пов’язаний із підготовкою до зими", – сказав Йонсон на пресконференції в Одесі.

"Це означає, що Швеція підтримує не лише Україну, а й інвестує у загальну безпеку", – додав він.

Глава шведського Міноборони також нагадав, що з 1 січня країна почне головувати в Раді Європейського Союзу, і "захищати інтереси України буде дуже важливим для нас завданням".

Раніше шведський міністр оборони Йонсон обіцяв, що Швеція надасть Україні більш сучасне озброєння як ілюстрацію своєї нової оборонної політики. Також він запевнив, що Швеція буде більш активно підтримувати Київ у його війні проти Росії.

Про візит міністра оборони Швеції раніше публічно не повідомлялося. За словами глави українського Міноборони Олексія Резнікова, він став 18-им очільником оборонного відомства, що прибув в Україну з початку повномасштабної війни РФ.

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Теми: Швеція
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