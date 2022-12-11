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Глава Минобороны Швеции: помощь Украине - инвестиция в общую безопасность

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 22:40

Министр обороны Швеции Пол Йонсон, который приехал с визитом в Украину в воскресенье, заявил, что Стокгольм расширяет поддержку Украины и рассматривает ее как инвестицию в общую безопасность.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым. Конечно, это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию агрессии со стороны России. И в этом пакете мы предоставляем ПВО, также амуницию для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме", - сказал Йонсон на пресс-конференции в Одессе.

"Это означает, что Швеция поддерживает не только Украину, но и инвестирует в общую безопасность", - добавил он.

Глава шведского Минобороны также напомнил, что с 1 января страна начнет председательствовать в Совете Европейского Союза, и "защищать интересы Украины будет очень важной для нас задачей".

Ранее шведский министр обороны Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики. Также он заверил, что Швеция будет более активно поддерживать Киев в его войне против России.

О визите министра обороны Швеции ранее публично не сообщалось. По словам главы украинского Минобороны Алексея Резникова, он стал 18-ым главой оборонного ведомства, прибывшим в Украину с начала полномасштабной войны РФ.

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Темы: Швеция
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