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Президент Фінляндії сумнівається, що відносини з РФ вдасться налагодити найближчим часом

"Європейська правда"Неділя, 11 грудня 2022, 22:35
Президент Фінляндії сумнівається, що відносини з РФ вдасться налагодити найближчим часом
SAULI NIINISTÖ, ФОТО З САЙТУ ПРЕЗИДЕНТА ФІНЛЯНДІЇ PRESIDENTTI.FI

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо вважає, що Гельсінкі повинні співпрацювати з Москвою з огляду на великий спільний кордон, але нормалізація фінсько-російських відносин з огляду на війну в Україні може зайняти тривалий час.

Про це Нііністьо сказав в етері радіо Yle, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про те, якими можуть бути відносини Фінляндії та РФ після завершення війни в Україні, фінський президент зауважив, що про це зараз говорити важко.

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За його словами, в найкращому разі для побудови довіри між Гельсінкі й Москвою знадобиться тривалий час, і навряд чи це станеться за його перебування на посаді (наступні вибори президента Фінляндії відбудуться в 2024 році).

Водночас, додав Нііністьо, Фінляндія не може забувати, що має довгий кордон з Росією.

"Росія завжди буде там і в майбутньому. Уздовж цього кордону неминуче відбуватиметься майже щоденна практична адміністративна співпраця, яка поки що, здається, йде гладко в прикордонних регіонах", – зазначив він.

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Також президент Фінляндії згадав про судноплавство у Фінській затоці, безпеку в якому регулює також система, розроблена спільно з Естонією і Росією: "Звичайно, всі ці заходи треба якось налагодити, щоб не було зайвого безладу".

Нііністьо пізніше нагадав, що Фінляндія була першою країною, яка засудила окупацію Криму у 2014 році, а з травня 2021 року він не підтримує зв'язку з президентом Росії Владіміром Путіним.

"Безумовно, це (можливість проведення переговорів із Путіним) з’явилося б, якби було бажання це зробити. Але зараз немає про що говорити", – констатував президент Фінляндії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ключовим фактором, який спонукав його країну подати заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу, стала ядерна риторика Росії.

Читайте інтерв'ю Пекки Хаавісто "ЄвроПравді": "Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну".

Теми: ФінляндіяРосія
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