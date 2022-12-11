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Президент Финляндии сомневается, что отношения с РФ удастся наладить в ближайшее время

"Европейская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 22:35
Президент Финляндии сомневается, что отношения с РФ удастся наладить в ближайшее время
SAULI NIINISTÖ, ФОТО С САЙТА ПРЕЗИДЕНТА ФИНЛЯНДИИ PRESIDENTTI.FI

Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что Хельсинки должны сотрудничать с Москвой, учитывая большую общую границу, но нормализация финско-российских отношений, учитывая войну в Украине, может занять длительное время.

Об этом Ниинистё сказал в эфире радио Yle, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, какими могут быть отношения Финляндии и РФ после завершения войны в Украине, финский президент отметил, что об этом сейчас говорить трудно.

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По его словам, в лучшем случае для построения доверия между Хельсинки и Москвой понадобится длительное время, и вряд ли это произойдет во время его пребывания в должности (следующие выборы президента Финляндии состоятся в 2024 году).

В то же время, добавил Ниинистё, Финляндия не может забывать, что имеет длинную границу с Россией.

"Россия всегда будет там и в будущем. Вдоль этой границы неизбежно будет происходить почти ежедневное практическое административное сотрудничество, которое пока, кажется, идет гладко в приграничных регионах", - отметил он.

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Также президент Финляндии упомянул о судоходстве в Финском заливе, безопасность в котором регулирует также система, разработанная совместно с Эстонией и Россией: "Конечно, все эти меры надо как-то наладить, чтобы не было лишнего беспорядка".

Ниинистё позже напомнил, что Финляндия была первой страной, которая осудила оккупацию Крыма в 2014 году, а с мая 2021 года он не поддерживает связи с президентом России Владимиром Путиным.

"Безусловно, это (возможность проведения переговоров с Путиным) появилось бы, если бы было желание это сделать. Но сейчас не о чем говорить", - констатировал президент Финляндии.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ключевым фактором, который побудил его страну подать заявку на вступление в Североатлантический Альянс, стала ядерная риторика России.

Читайте интервью Пекки Хаависто "ЕвроПравде": "Мы говорим о ядерном оружии, а линия фронта напоминает Первую мировую войну".

Темы: ФинляндияРосcия
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