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На Сумщині ворог обстріляв дві прикордонні громади

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 00:17
Ілюстративне фото GETTY IMAGES

Протягом 11 грудня російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області – Великописарівську та Середино-Будську.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Очільник ОВА повідомив, що протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду.

Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл, було 6 прильотів.

Згодом ще 13 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Росіяни пошкодили приватний будинок, постраждалих серед людей не було.

Ввечері росіяни також відкривали вогонь по Середино-Будській громаді, було 4 прильоти.

Теми: Сумська областьобстріл
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