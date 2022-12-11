На Сумщині ворог обстріляв дві прикордонні громади
Неділя, 11 грудня 2022, 23:17
Протягом 11 грудня російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області – Великописарівську та Середино-Будську.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: Очільник ОВА повідомив, що протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду.
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Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл, було 6 прильотів.
Згодом ще 13 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Росіяни пошкодили приватний будинок, постраждалих серед людей не було.
Ввечері росіяни також відкривали вогонь по Середино-Будській громаді, було 4 прильоти.
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