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На Сумщине враг обстрелял две приграничные громады

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 00:17
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение 11 декабря российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области – Великописаревскую и Середино-Будскую.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что в течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину.

Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из приграничных сел, было 6 прилетов.

Позже еще 13 вражеских мин разорвались на границе. Россияне повредили частный дом, пострадавших среди людей не было.

Вечером россияне также открывали огонь по Середино-Будской общине, было 4 прилета.

Темы: Сумская областьобстрел
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