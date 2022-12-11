Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине враг обстрелял две приграничные громады

"Украинская правда"Воскресенье, 11 декабря 2022, 23:17
На Сумщине враг обстрелял две приграничные громады
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение 11 декабря российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области – Великописаревскую и Середино-Будскую.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что в течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину.

Реклама:

Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из приграничных сел, было 6 прилетов.

Позже еще 13 вражеских мин разорвались на границе. Россияне повредили частный дом, пострадавших среди людей не было.

Вечером россияне также открывали огонь по Середино-Будской общине, было 4 прилета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины: двое раненых
По Кривому Рогу россияне вероятно ударили "Искандером К" – Воздушные силы
В Сумах оккупанты разрушили частный дом
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: