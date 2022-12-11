На Сумщине враг обстрелял две приграничные громады

В течение 11 декабря российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области – Великописаревскую и Середино-Будскую.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что в течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую общину.

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Около полудня россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра по одному из приграничных сел, было 6 прилетов.

Позже еще 13 вражеских мин разорвались на границе. Россияне повредили частный дом, пострадавших среди людей не было.

Вечером россияне также открывали огонь по Середино-Будской общине, было 4 прилета.