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Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 01:33
Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС
Ілюстративне фото Getty Images

На державних підприємствах Білорусі почали збирати кошти на допомогу мобілізованим військовослужбовцям РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

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За даними білоруського підпілля, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно кошти збирають нібито білоруським військовим". 

Деталі: За даними ЦНС, збором грошей займається контрольована білоруським міністерством оборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав", яка створена в 1995 році.

Теми: БілорусьмобілізаціяРосія
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