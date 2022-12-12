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Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 02:33
Ілюстративне фото Getty Images

На державних підприємствах Білорусі почали збирати кошти на допомогу мобілізованим військовослужбовцям РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

За даними білоруського підпілля, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно кошти збирають нібито білоруським військовим". 

Деталі: За даними ЦНС, збором грошей займається контрольована білоруським міністерством оборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав", яка створена в 1995 році.

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Теми: БілорусьмобілізаціяРосія
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