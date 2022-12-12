Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС

На державних підприємствах Білорусі почали збирати кошти на допомогу мобілізованим військовослужбовцям РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На держпідприємствах Республіки Білорусь почали збір коштів на потреби "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав".

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За даними білоруського підпілля, ці кошти будуть направлені на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військовим РФ, що воюють в Україні. Офіційно кошти збирають нібито білоруським військовим".

Деталі: За даними ЦНС, збором грошей займається контрольована білоруським міністерством оборони організація "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав", яка створена в 1995 році.