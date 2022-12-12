Белорусские госпредприятия собирают помощь мобилизованным россиянам – ЦНС

На государственных предприятиях Беларуси начали собирать средства на помощь мобилизованным военнослужащим РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств".

Реклама:

По данным белорусского подполья, эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы мобилизованным военным РФ, воюющим в Украине. Официально средства собирают якобы белорусским военным".

Детали: По данным ЦНС, сбором денег занимается контролируемая белорусским министерством обороны организация "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств", которая создана в 1995 году.