Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белорусские госпредприятия собирают помощь мобилизованным россиянам – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 01:33
Белорусские госпредприятия собирают помощь мобилизованным россиянам – ЦНС
Иллюстративное фото Getty Images

На государственных предприятиях Беларуси начали собирать средства на помощь мобилизованным военнослужащим РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств".

Реклама:

По данным белорусского подполья, эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы мобилизованным военным РФ, воюющим в Украине. Официально средства собирают якобы белорусским военным".

Детали: По данным ЦНС, сбором денег занимается контролируемая белорусским министерством обороны организация "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств", которая создана в 1995 году.

Темы: БеларусьмобилизацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: