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Белорусские госпредприятия собирают помощь мобилизованным россиянам – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 02:33
Иллюстративное фото Getty Images

На государственных предприятиях Беларуси начали собирать средства на помощь мобилизованным военнослужащим РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На госпредприятиях Республики Беларусь начали сбор средств на нужды "Объединения ветеранов боевых действий на территории других государств".

По данным белорусского подполья, эти средства будут направлены на закупку амуниции и формы мобилизованным военным РФ, воюющим в Украине. Официально средства собирают якобы белорусским военным".

Детали: По данным ЦНС, сбором денег занимается контролируемая белорусским министерством обороны организация "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств", которая создана в 1995 году.

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Темы: БеларусьмобилизацияРосcия
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