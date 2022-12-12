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Україна сьогодні захищає свободу Молдови – Санду

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 05:32
Україна сьогодні захищає свободу Молдови – Санду
МАЙЯ САНДУ, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що у війні з РФ Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Молдови.

Джерело: інтерв'ю Санду CNN

Пряма мова: "Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною. Є спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються Росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення".

Нагадаємо: У міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС Росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою. 

Теми: МолдовавійнаРосія
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