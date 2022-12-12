Украина сегодня защищает свободу Молдовы – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в войне с РФ Украина защищает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.

Источник: интервью Санду CNN

Прямая речь: "Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если, благодаря Украине, сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной. Есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

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Мы видим, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими политическими силами, которые поддерживаются Россией, организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решения".

Напомним: В министерстве иностранных дел Молдовы ответили на критику в МИД России нового избирательного кодекса, который предусматривает печать бюллетеней только на румынском языке.