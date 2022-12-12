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ЗСУ уразили 9 пунктів управління ворога – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 07:18
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Сили оборони відбили 11 ворожих атак та вразили 9 пунктів управління противника.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам’янського, Білогорівки, Соледара, Юр’ївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ.

У Генштабі наголосили, що зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області та Іванівське на Донеччині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них – Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Піщане, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах двадцяти чотирьох населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам’янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки.

На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Пречистівки та Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївка та місто Херсон.

У зведенні повідомляється, що в порушення норм Міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. Так, у селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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