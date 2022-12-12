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ВСУ поразили 9 пунктов управления врага – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 06:18
ВСУ поразили 9 пунктов управления врага – Генштаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Силы обороны отбили 11 вражеских атак и поразили 9 пунктов управления противника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Временки Донецкой области.

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Противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии соприкосновения, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям наших войск.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское в Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площанка на Луганщине и Червонопоповка, Терны, Ямполовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спирного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополье, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривне и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял Красный Маяк, Львовское, Инженерное, Чернобаевка и город Херсон.

В сводке сообщается, что в нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. Так, в поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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