Білорусь намагається приховати кількість техніки, переданої російським військовим – американські аналітики

Білорусь обмежує власну боєздатність, відправляючи військову техніку до Росії. При цьому Мінськ намагається приховати реальні масштаби передачі РФ техніки і зброї.

Джерело: Американський інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики ISW переконані, що білоруська підтримка війни Росії в Україні погіршує спроможність білоруських військових проводити власні військові операції.

В інституті нагадали, що 14 листопада проєкт Hajun Project повідомив, що білоруські військові передали 122 танки Т-72А російським військам, ймовірно, під виглядом відправки їх на модернізацію. Проєкт також повідомив 17 листопада, що Білорусь передала російським збройним силам 211 одиниць військової техніки, в тому числі 98 танків Т-72А і 60 БМП-2.

Аналітики наголосили, що підтверджена передача Росії 98 танків Т-72 становить приблизно 18% білоруського інвентарю активних бойових танків.

"Незрозуміло, чи є 98 переданих танків частиною 122 танків, призначених для модернізації, чи це окрема колекція техніки. Також незрозуміло, чи танки, відправлені до Росії, були частиною активного білоруського танкового парку, чи машинами, що перебувають на зберіганні або в резерві. Білорусь не має можливості виробляти власні бойові броньовані машини, що робить передачу цієї техніки російським військам як поточним, так і ймовірним довгостроковим обмеженням матеріального потенціалу білоруських механізованих сил для участі в бойових діях в Україні", – йдеться у звіті аналітиків.

В інституті допустили, що Білорусь також, ймовірно, скорочує свої запаси артилерійських боєприпасів, передаючи їх російським військовим. Там нагадали, що, згідно з даними ГУР України, Білорусь передавала 122-мм і 152-мм артилерійські боєприпаси російським збройним силам протягом жовтня і листопада.

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Аналітики вважають, що білоруські чиновники, ймовірно, намагаються приховати кількість військової техніки, яку вони відправляють до Росії для підтримки вторгнення в Україну. Вони нагадали, що Комітет державної безпеки Білорусі, Міністерство внутрішніх справ і білоруський спецназ запровадили посилену охорону і спостереження за залізничною інфраструктурою і заборонили проїзд потягів з військовою технікою через білоруські міста.

"Білоруська влада, ймовірно, намагається перешкодити західним і українським розвідувальним службам повною мірою оцінити масштаби передачі білоруської військової техніки до Росії. Білорусь може відправляти більшу кількість військової техніки російським військам. Білоруська влада також може намагатися приховати масштаби цих поставок, щоб пом'якшити можливу негативну реакцію на деградацію військового потенціалу країни і підпорядкування Лукашенка Москві", – додали в ISW.

Основні висновки ISW за 11 грудня: