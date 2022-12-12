Беларусь пытается скрыть количество техники, переданной российским военным – американские аналитики

Беларусь ограничивает собственную боеспособность, отправляя военную технику в Россию. При этом Минск пытается скрыть реальные масштабы передачи РФ техники и оружия.

Источник: Американский институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны России в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.

В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что Беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.

Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача России 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.

"Непонятно, являются ли 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники. Также непонятно, были ли танки, отправленные в Россию, частью активного белорусского танкового парка, или машинами, находящимися на хранении или в резерве. Беларусь не имеет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам как текущим, так и вероятным долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине", – говорится в отчете аналитиков.

В институте допустили, что Беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов, передавая их российским военным. Там напомнили, что, согласно данным ГУР Украины, Беларусь передавала 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.

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Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в Россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности Беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.

"Белорусские власти, вероятно, пытаются помешать западным и украинским разведывательным службам в полной мере оценить масштабы передачи белорусской военной техники в Россию. Беларусь может отправлять большее количество военной техники российским войскам. Белорусские власти также могут пытаться скрыть масштабы этих поставок, чтобы смягчить возможную негативную реакцию на деградацию военного потенциала страны и подчинение Лукашенко Москве", – добавили в ISW.

Основные выводы ISW за 11 декабря: