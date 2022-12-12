Беларусь пытается скрыть количество техники, переданной российским военным – американские аналитики
Беларусь ограничивает собственную боеспособность, отправляя военную технику в Россию. При этом Минск пытается скрыть реальные масштабы передачи РФ техники и оружия.
Источник: Американский институт изучения войны (ISW)
Детали: Аналитики ISW убеждены, что белорусская поддержка войны России в Украине ухудшает способность белорусских военных проводить собственные военные операции.
В институте напомнили, что 14 ноября проект Hajun Project сообщил, что белорусские военные передали 122 танка Т-72А российским войскам, вероятно, под видом отправки их на модернизацию. Проект также сообщил 17 ноября, что Беларусь передала российским вооруженным силам 211 единиц военной техники, в том числе 98 танков Т-72А и 60 БМП-2.
Аналитики подчеркнули, что подтвержденная передача России 98 танков Т-72 составляет примерно 18% белорусского инвентаря активных боевых танков.
"Непонятно, являются ли 98 переданных танков частью 122 танков, предназначенных для модернизации, или это отдельная коллекция техники. Также непонятно, были ли танки, отправленные в Россию, частью активного белорусского танкового парка, или машинами, находящимися на хранении или в резерве. Беларусь не имеет возможности производить собственные боевые бронированные машины, что делает передачу этой техники российским войскам как текущим, так и вероятным долгосрочным ограничением материального потенциала белорусских механизированных сил для участия в боевых действиях в Украине", – говорится в отчете аналитиков.
В институте допустили, что Беларусь также, вероятно, сокращает свои запасы артиллерийских боеприпасов, передавая их российским военным. Там напомнили, что, согласно данным ГУР Украины, Беларусь передавала 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы российским вооруженным силам в течение октября и ноября.
Аналитики считают, что белорусские чиновники, вероятно, пытаются скрыть количество военной техники, которую они отправляют в Россию для поддержки вторжения в Украину. Они напомнили, что Комитет государственной безопасности Беларуси, Министерство внутренних дел и белорусский спецназ ввели усиленную охрану и наблюдение за железнодорожной инфраструктурой и запретили проезд поездов с военной техникой через белорусские города.
"Белорусские власти, вероятно, пытаются помешать западным и украинским разведывательным службам в полной мере оценить масштабы передачи белорусской военной техники в Россию. Беларусь может отправлять большее количество военной техники российским войскам. Белорусские власти также могут пытаться скрыть масштабы этих поставок, чтобы смягчить возможную негативную реакцию на деградацию военного потенциала страны и подчинение Лукашенко Москве", – добавили в ISW.
Основные выводы ISW за 11 декабря:
- Министерство обороны России 11 декабря опровергло слухи о том, что генерал Валерий Герасимов подал в отставку или был снят с должности начальника Генерального штаба.
- Украинские и российские источники сообщают, что бои продолжаются на линии Сватово-Кременная и под Лиманом на фоне плохих погодных условий.
- Один из российских блогеров сообщил, что российские силы перебросили более 200 единиц техники с херсонского направления в направлении Купянска, а геолокационные кадры показывают, что российские танки Т-90 в Луганской области направляются на запад.
- Российские войска получили незначительные территориальные достижения вокруг Бахмута, поскольку российские и украинские источники сообщают о продолжении боев в этом районе. Представитель ВСУ заявил, что оккупационные войска изменили тактику, перейдя от использования батальонных тактических групп (БТГр) к меньшим штурмовым группам для наступательных действий.
- Российские и украинские источники утверждают, что украинские силы нанесли удары по Скадовску, Голой Пристани, Олешках и Новой Каховке Херсонской области, где проходят основные российские логистические линии.
- Российские и украинские источники сообщили, что украинские силы нанесли удар по российской военной базе в Мелитополе Запорожской области.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские оккупационные власти усилили меры принудительной мобилизации в оккупированной Украине. Российские блогеры утверждали, что российские войска сталкиваются с нехваткой крови для раненых военнослужащих и проводят акции по сбору донорской крови в оккупированном Крыму.
- Украинская партизанская группа взяла на себя ответственность за поджог российских военных казарм в Крыму. Украинские и российские официальные лица сообщили, что российские власти продолжают фильтрацию и репрессии против правоохранительных органов в оккупированной Украине.