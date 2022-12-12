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Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині, випустили близько 30 снарядів – облрада

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 08:10
Фото: ДСНС

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про нічні обстріли окупантами Нікополя та Марганецької громади.

Джерело: Лукашук у Telegram

Дослівно: "Близько тридцяти снарядів від важкої артилерії, "Градів" та "Ураганів" прилетіло в мирні населені пункти".

Деталі: За його словами, люди не постраждали. Попередньо, суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Наразі наслідки уточнюються.

Інші райони області ворожих атак не зазнали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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