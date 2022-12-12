Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині, випустили близько 30 снарядів – облрада
Понеділок, 12 грудня 2022, 07:10
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про нічні обстріли окупантами Нікополя та Марганецької громади.
Джерело: Лукашук у Telegram
Дослівно: "Близько тридцяти снарядів від важкої артилерії, "Градів" та "Ураганів" прилетіло в мирні населені пункти".
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Деталі: За його словами, люди не постраждали. Попередньо, суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Наразі наслідки уточнюються.
Інші райони області ворожих атак не зазнали.