Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині, випустили близько 30 снарядів – облрада

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про нічні обстріли окупантами Нікополя та Марганецької громади.

Джерело: Лукашук у Telegram

Дослівно: "Близько тридцяти снарядів від важкої артилерії, "Градів" та "Ураганів" прилетіло в мирні населені пункти".

Деталі: За його словами, люди не постраждали. Попередньо, суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. Наразі наслідки уточнюються.

Інші райони області ворожих атак не зазнали.