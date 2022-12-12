Оккупанты ночью били по Днепропетровщине, выпустили около 30 снарядов - облсовет
Понедельник, 12 декабря 2022, 08:10
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ночных обстрелах оккупантами Никополя и Марганецкой громады.
Источник: Лукашук в Telegram
Дословно: "Около тридцати снарядов от тяжелой артиллерии, "Градов" и "Ураганов" прилетело в мирные населенные пункты".
Детали: По его словам, люди не пострадали. Предварительно, существенных повреждений инфраструктуры или жилых домов нет. Сейчас последствия уточняются.
Другие районы области вражеских атак не подверглись.
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