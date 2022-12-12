Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ночью били по Днепропетровщине, выпустили около 30 снарядов - облсовет

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 08:10
Фото: ГСЧС

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ночных обстрелах оккупантами Никополя и Марганецкой громады.

Источник: Лукашук в Telegram

Дословно: "Около тридцати снарядов от тяжелой артиллерии, "Градов" и "Ураганов" прилетело в мирные населенные пункты".

Детали: По его словам, люди не пострадали. Предварительно, существенных повреждений инфраструктуры или жилых домов нет. Сейчас последствия уточняются.

Другие районы области вражеских атак не подверглись.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности на свой риск - Пентагон

G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

Враг повредил ракетами все украинские ТЭС – Галущенко

Все новости...
Днепропетровская область
Днепропетровщина: по трем громадам враг за ночь выпустил более 50 снарядов
Враг из тяжелой артиллерии ударил по Никополю, 4 раненых
Днепропетровщина: россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам
Последние новости
09:06
Британская разведка рассказала, почему Путин отменил большую пресс-конференцию
09:05
К энергосистеме подключен выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС - Минэнерго
08:54
Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области
08:23
Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые помогут ремонтировать электросеть
08:18
Утопить "Москву". Неизвестные детали, как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота
08:15
фотоРоссияне выпустили 50 снарядов по Никопольщине: повреждены дома, магазины, ЛЭП
07:53
ЕС даст деньги Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро для Украины
07:48
В оккупированных городах захватчики превратили в госпитали санатории и родильные дома - штаб
07:17
ВСУ отбили атаки врага возле 16 населенных пунктов – сводка
06:28
Война России против Украины подрывает геополитические кампании Путина – ISW
Все новости...