Оккупанты ночью били по Днепропетровщине, выпустили около 30 снарядов - облсовет

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о ночных обстрелах оккупантами Никополя и Марганецкой громады.

Источник: Лукашук в Telegram

Дословно: "Около тридцати снарядов от тяжелой артиллерии, "Градов" и "Ураганов" прилетело в мирные населенные пункты".

Детали: По его словам, люди не пострадали. Предварительно, существенных повреждений инфраструктуры или жилых домов нет. Сейчас последствия уточняются.

Другие районы области вражеских атак не подверглись.