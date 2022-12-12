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Напруга між Косовом і Сербією: в МЗС порадили українцям утриматись від поїздок до регіону

"Європейська правда"Понеділок, 12 грудня 2022, 08:26
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У Міністерстві закордонних справ порадили українцям уникати поїздок до Косова через посилення напруги між Белградом і Приштиною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну рекомендацію МЗС опублікувало в ніч на 12 грудня.

"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей", - зазначають у ній.

Для отримання допомоги громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію чи пошту посольства України у Сербії, а у разі надзвичайної ситуації - також на гарячу лінію МЗС України (+380442381588, або емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

Нагадаємо, кілька днів тому косовська поліція силою зайшла у виборчі органи муніципалітетів з переважно сербським населенням на тлі майбутніх перевиборів. Після цього Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур.

10 грудня президентка Косова оголосила, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

У ніч проти неділі косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Цивільна місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово має намір спробувати "вирішити сербську проблему", й звинуватив "частину міжнародної спільноти" в бездіяльності, водночас закликавши косовських сербів та албанців до спокою.

Детально про причини останнього загострення у регіоні дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Теми: КосовоСербія
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