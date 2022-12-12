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Напряжение между Косово и Сербией: в МИД посоветовали украинцам воздержаться от поездок в регион

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 07:26
Напряжение между Косово и Сербией: в МИД посоветовали украинцам воздержаться от поездок в регион
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В Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам избегать поездок в Косово из-за усиления напряжения между Белградом и Приштиной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую рекомендацию МИД опубликовало в ночь на 12 декабря.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей", - отмечают в ней.

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Для получения помощи граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию или почту посольства Украины в Сербии, а в случае чрезвычайной ситуации - также на горячую линию МИД Украины (+380442381588, или емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

Напомним, несколько дней назад косовская полиция силой зашла в избирательные органы муниципалитетов с преимущественно сербским населением на фоне предстоящих перевыборов. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

10 декабря президент Косово объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.   

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В ночь на воскресенье косовские сербы возвели баррикады на севере частично признанного государства на фоне слухов о том, что косовские правоохранители планируют силовые операции против сербского населения. Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово якобы собирается попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, одновременно призвав косовских сербов и албанцев к спокойствию.

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". ".

Темы: КосовоСербия
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