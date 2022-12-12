Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Напряжение между Косово и Сербией: в МИД посоветовали украинцам воздержаться от поездок в регион

"Европейская правда"Понедельник, 12 декабря 2022, 08:26
скриншот

В Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам избегать поездок в Косово из-за усиления напряжения между Белградом и Приштиной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую рекомендацию МИД опубликовало в ночь на 12 декабря.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится - избегать мест массового скопления людей", - отмечают в ней.

Для получения помощи граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию или почту посольства Украины в Сербии, а в случае чрезвычайной ситуации - также на горячую линию МИД Украины (+380442381588, или емейл: cons_or@mfa.gov.ua).

Напомним, несколько дней назад косовская полиция силой зашла в избирательные органы муниципалитетов с преимущественно сербским населением на фоне предстоящих перевыборов. После этого Сербия заявила о возможном введении в Косово подразделений своих силовых структур.

10 декабря президент Косово объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.   

В ночь на воскресенье косовские сербы возвели баррикады на севере частично признанного государства на фоне слухов о том, что косовские правоохранители планируют силовые операции против сербского населения. Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово якобы собирается попытаться "решить сербскую проблему", и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии, одновременно призвав косовских сербов и албанцев к спокойствию.

Подробно о причинах последнего обострения в регионе смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". ".

Темы: КосовоСербия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Россия вынуждена использовать снаряды более 40-летней давности на свой риск - Пентагон

G7: Мы привлечем Путина к ответственности

Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации скандального ОАСК

Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество

Враг повредил ракетами все украинские ТЭС – Галущенко

Все новости...
Косово
МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово
Вучич обвинил Косово в попытке "решить сербскую проблему", призвал сохранять мир
Напряжение на севере Косово: сообщают о нападении на миссию ЕС, Боррель призвал к сдержанности
Последние новости
09:33
ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов
09:06
Британская разведка рассказала, почему Путин отменил большую пресс-конференцию
09:05
К энергосистеме подключен выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС - Минэнерго
08:54
Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области
08:23
Канада подарит Украине 50 осветительных башен, которые помогут ремонтировать электросеть
08:18
Утопить "Москву". Неизвестные детали, как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота
08:15
фотоРоссияне выпустили 50 снарядов по Никопольщине: повреждены дома, магазины, ЛЭП
07:53
ЕС даст деньги Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро для Украины
07:48
В оккупированных городах захватчики превратили в госпитали санатории и родильные дома - штаб
07:17
ВСУ отбили атаки врага возле 16 населенных пунктов – сводка
Все новости...