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Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 07:55
Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України
Юрій Бойко, фото: Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення віце-прем'єра часів Віктора Януковича та голови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка звання Героя України.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зеленський пояснив, що чинне законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України.

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Зокрема, за законом "Про державні нагороди України" позбавлення державних нагород може бути здійснено президентом лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду. Також можна позбавити нагород відповідно до закону "Про санкції".

Зеленський сказав, що матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для прийняття рішення щодо Бойка, до Офісу президента не надходили.

"Водночас я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Ю.Бойка та поінформувати про результати", - підкреслив президент.

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Теми: Бойкопетиція
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